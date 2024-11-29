Рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства в такси провели в Подмосковье

Сотрудники Главного управления по вопросам миграции и Центра по вопросам миграции МВД России, УВМ и Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области при поддержке Специального полка полиции провели в регионе рейды, в ходе которых им удалось пресечь нарушения миграционного законодательства, выявленного при осуществлении таксомоторных перевозок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что полицейским удалось привлечь к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ пятерых водителей такси, которые незаконно работали в России. Кроме того, они обнаружили 57 пассажиров, которые находились в стране с нарушением режима пребывания, 20 из них не прошли обязательную дактилоскопическую регистрацию. В отношении них составили протоколы по ст. 18.8 и ст. 18.11 КоАП РФ.

В ходе проверки полицейские также установили, что двум мигрантам был запрещен въезд в Россию, один прибыл в страну с измененными установочными данными, еще двое — предъявили документы с признаками подделки. Им придется выплатить штраф в размере пять тысяч рублей с последующим контролируемым выдворением из РФ.

«Также полицейскими установлено более 30 фактов неуведомления фирмами-перевозчиками территориальных органов МВД России о заключении трудовых договоров с гражданами других государств», — добавила Петрова.

Ранее сообщалось, что в Котельниках задержали полицейского за получение взятки от работодателя нелегальных мигрантов.