В Серпухове реконструировали дорогу Калиново — Дракино. Работы были проведены на участке протяженностью 1,3 км, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе обновления дорога была расширена до четырех полос. Также провели работы на примыкающем участке дороги Серпухов — Протвино протяженностью 600 м.

В планах — обустроить парковку у комплекса «Остров Русский». Эти работы завершатся во втором квартале следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт движению по новому участку Южно-Лыткаринской дороги.