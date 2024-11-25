Реконструкция стадиона «Спартак» началась в Можайске
Фото: [Медиасток.рф]
Реконструкция стадиона «Спартак» началась в Можайске, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проведут в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.
Стадион расположен на улице Герасимова. Его площадь составляет более двух тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте демонтируют старое оборудование.
В рамках реконструкции на стадионе обустроят помещения для спортивных секций, раздевалки, санитарный блок, новые трибуны на две с половиной тысячи человек, футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом.
Открыть стадион после реконструкции планируется в 2026 году.