Реконструкция театра «ФЭСТ» завершилась в Мытищах

Реконструкция театра драмы и комедии «ФЭСТ» завершилась в Мытищах. 27 ноября обновленное учреждение культуры было открыто, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Мы не только провели капитальный ремонт, но и создали современное общественное пространство, которое, уверен, станет любимым местом отдыха для жителей», — отметил глава ведомства Александр Туровский.

Театр расположен на улице Щербакова. Здание было построено в 1969 году. В рамках реконструкции здесь возвели двухэтажные пристройки, установили новую мебель, дополнительное оборудование на основной и камерной сценах. Также была благоустроена прилегающая территория.

Ранее сообщалось, что ход реконструкции в здании театра проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.