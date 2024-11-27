Рекордно низкий уровень безработицы зафиксировали в Московской области

В Подмосковье зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы — 0,13%, это исторический минимум для региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Подмосковье занимает первое место среди регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Сегодня в области доступно свыше 74 тысяч вакансий, в то время как количество безработных не превышает и шести тысяч», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Жителям региона напомнили, что они для поиска работы они могут воспользоваться услугами Кадрового центра Подмосковья. Там им помогут составить резюме, подберут вакансии и помогут организовать собеседование с работодателями. Подать заявление для этого можно через портал «Работа в России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.