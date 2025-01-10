Рекультивация полигона ТКО «Шатурский» завершилась в Подмосковье

В Подмосковье завершилась рекультивация полигона ТКО «Шатурский», передает Министерство экологии и природопользования Московской области. Объект расположен в Шатуре.

Работы провела компания ООО «Техноконцепт» в рамках федерального проекта «Чистая страна». Они велись с осени 2022 года.

Полигон работал с 1964 года. С этого времени на его площади накопилось 1,4 млн кубометров мусора. Рекультивацию провели на 14 гектарах объекта. Здесь установили системы дегазации и сбора фильтрата.

В результате проведения работ экологические условия улучшились для 38 тысяч жителей городского округа.