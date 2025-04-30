Ремонт 12 лестниц проведут в Старых Химках

Капремонт 12 лестниц проведут на улицах Мичурина, Павлова, Гоголя и Ленинском проспекте в Старых Химках. О плане работ рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Так, все лестницы, подлежащие ремонту, уже обследовали. На семи из них проведут замену лестничных маршей. На пяти будут установлены пандусы и новые перила.

На улице Мичурина, 29 работы уже завершились. Близится к завершению ремонт на улице Павлова у дома № 7, а также на Мичурина у дома № 25.

В Старых Химках холмистый рельеф. В связи с этим лестницы имеют большое значение для комфорта жителей.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжается строительство дороги в ЖК «Солнечная система».