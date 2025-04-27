В химкинском ЖК «Солнечная система» продолжается строительство важной дороги

В администрации округа Химки рассказали, как идет строительство новой двухполосной дороги, соединяющей улицу Германа Титова с Вашутинским шоссе в ЖК «Солнечная система».

Подготовительные работы по коммуникациям завершаются, строительство на улице Германа Титова выходит на новый этап. В настоящее время специалисты укладывают основание дороги, оборудуют ливневки. Впереди долгожданный старт асфальтирования, нанесение разметок и установка тротуаров.

Напомним, что проект предусматривает 51 парковочное место и благоустройство территории у ЖК, где проживают не меньше 10 тысяч человек. Строительство двухполосной дороги поможет улучшить транспортную доступность для населения.

Все работы планируют завершить до 30 июня.

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