Ремонт девяти участковых пунктов полиции завершился в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году отремонтировали девять участковых пунктов полиции
Фото: [ГУРБ МО]
В Подмосковье в 2025 году завершились ремонтные работы в девяти участковых пунктах полиции. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Так, пункты отремонтировали на Керамической улице в Дедовске, на улице Трофимова в микрорайоне Юбилейный Королева, на Комсомольской улице в Красногорске, в поселке Калининец Наро-Фоминска.
Помимо этого, ремонтные работы провели на объектах на Кольцевой улице в Подольске, а также в Шатуре — в селе Пышлицы, поселках Черусти, Радовицкий и ЦУС МИР.
