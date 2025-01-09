Ремонт ограждений провели на дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных на дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе, Туполевском шоссе в Жуковском, Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Мира в Можайске, улице Володарского в Серпухове, улице Летной в Долгопрудном и проспекте Победы в Ступине. Помимо этого, ремонт провели на Красноармейском шоссе у хутора Паршино Пушкинского округа и на Лыткаринском шоссе у поселка Чкалово под Люберцами.

В ведомстве уточнили, что это позволит повысить безопасность участников дорожного движения и снизить вероятность ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.