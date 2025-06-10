Ремонт ограждений провели на дорогах в семи округах Московской области

В Подмосковье отремонтировали ограждения на дорогах в семи округах. Об итогах еженедельных работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Ступино, Щелково, Котельниках, Реутове, Балашихе, Серпухове и Богородском округе.

К примеру, в Серпухове отремонтировали ограждения на улице Ленина в поселке Большевик, а в Реутове восстановили ограждения на Носовихинском шоссе.

В министерстве напомнили, что установка ограждений на дорогах необходима для разделения проезжей и пешеходной частей, для разделения транспортных потоков и для ограничения съездов с дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве переходов через железнодорожные пути в Подмосковье.