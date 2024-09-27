Ремонт ограждений провели на восьми дорогах Подмосковья

На восьми участках региональной дорожной сети Подмосковья привели в порядок ограждения. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в семи муниципальных образованиях — в Дмитрове, Красногорске, Жуковском, Королеве, Мытищах, Богородском и Ленинском округах.

К примеру, в Дмитрове привели в порядок ограждения на Пушкинской улице, в Ногинске — на улице Ильича, в Мытищах — на Осташковском шоссе в Бородино.

Ремонт ограждений имеет большое значение для обеспечения безопасности граждан. Их устанавливают на опасных дорожных участках, где существует риск выхода пешеходов на проезжую часть. Они ограничивают автомобили от заезда на тротуар.