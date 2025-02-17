Ремонт остановочных павильонов провели в шести округах Подмосковья

В Подмосковье провели ремонт остановочных павильонов в шести округах. Об итогах работы рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Поврежденные остановки и павильоны с дефектами выявили специалисты «Мосавтодора» в рамках регулярного мониторинга состояния дорожной сети.

Работы провели в Подольске, Мытищах, Богородском округе, Балашихе, Одинцово и Наро-Фоминске.

К примеру, в Одинцовском округе привели в порядок остановку на Можайском шоссе в ЖК «Высокие Жаворонки» в Малых Вяземах, а в Наро-Фоминске — на улице Левобережье в селе Атепцево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка дороги ЮЛА в Ленинском округе.