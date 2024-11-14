Ремонт остановок провели на восьми региональных дорогах Подмосковья

Так, работы прошли на проспекте Победы в Ступине, улице Первомайской в Лосино-Петровском, Пролетарском проспекте в Щелкове, Красногвардейском бульваре в Подольске, на Октябрьском проспекте в Люберцах. Кроме того, ремонт провели на Пироговском шоссе в деревне Высоково под Мытищами, на 48-м километре Каширского шоссе и на дороге в деревне Новленского в Домодедово. В ведомстве уточнили, что контроль за проведением работ осуществляют с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.