На пенсию скинутся вдвоем: россиянам предлагают новый способ накопить на старость

В России обсуждают новую пенсионную реформу. Негосударственные пенсионные фонды предложили механизм «Установленный пенсионный план» (УПП): работник сможет добровольно направлять на будущую пенсию до 3,5% зарплаты сверх обязательных 22%, которые уже уходят в Соцфонд. Столько же добавит работодатель, получив за это налоговые послабления. Подробности выяснила редакция gazetametro.ru .

Цифры выглядят многообещающе. Мужчина 35 лет с окладом ₽85 тыс. и стажем 10 лет накопит минимум 145 баллов ИПК. Это даст пенсию ₽22,8 тыс., а с фиксированной надбавкой — около ₽32,4 тыс. Коэффициент замещения достигнет 40,5% против сегодняшних 23–25%.

Проблема в том, что зарплаты растут быстрее пенсий. За 10 лет средний заработок поднялся с ₽36,7 тыс. до ₽114 тыс., а выплаты пенсионерам — с ₽12,6 тыс. до ₽25,8 тыс. К 2030 году разрыв может дойти до 1/5.

Накопления в УПП будут храниться на личном счете в НПФ и не пропадут при смене работы, пояснила глава совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. Участие добровольное. По ее оценке, массовый приток участников поднимет соотношение пенсии к зарплате до 30% к 2045 году и до 40% к 2060-му.

Аналитики НПФ «Будущее» подсчитали: человек 22 лет с зарплатой ₽50 тыс., отчисляющий 3,5%, с учетом взносов работодателя получит на пенсии 45–50% от заработка. С государственной частью совокупный доход достигнет 70–75% прежнего.

Эксперты настроены скептически. У россиян уже есть Программа долгосрочных сбережений с госсофинансированием. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает: без весомых стимулов бизнес не станет увеличивать фонд оплаты труда. Крупные компании решают задачу через корпоративные программы — более 4,2 млн участников, прибавка ₽5–7 тыс. в месяц.

Кабаков предупреждает: при зарплате ₽50 тыс. и взносах 3,5% за 30 лет накопится около ₽1 млн. Этого хватит на ₽10 тыс. в месяц в течение 10 лет. Финансовый аналитик Сергей Хестанов указывает на высокую инфляцию: доходность инструментов НПФ невысока, а годы с ростом цен как в 2022–23 годах обернутся убытками.

В НПФ «Будущее» уверены: УПП займет свою нишу как основа корпоративных программ. ПДС же служит разным целям — от жилья до образования.

Ключевые параметры УПП:

добровольные взносы работника — до 3,5% зарплаты сверх обязательных 22%;

софинансирование от работодателя в том же размере;

налоговые льготы для компаний;

накопления на личном счете в НПФ;

возможность снизить или прекратить отчисления в любой момент;

цель — коэффициент замещения 30% к 2045 году и 40% к 2060-му.

Тем временем в России не забывают и про меры, которые могут помочь самозанятым. Так, в Москве и МО жители могут оформить оплачиваемые больничные, даже если работают на себя.