Ремонт пешеходных дорожек стартовал в сквере имени Пушкина в Подольске

Ремонт пешеходных дорожек стартовал в сквере имени А. С. Пушкина в Подольске. Работы ведутся в рамках масштабного обновления сквера, сообщили в администрации округа.

В этом году в регионе благоустроят свыше 500 тропинок в рамках программы «Пешком», отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Общая площадь благоустройства подольского сквера превышает 1,3 га. Здесь проводят озеленение и обустраивают пешеходные дорожки. На данный момент работы выполнены на 75%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие пешеходные зоны планируется благоустроить в регионе в текущем году.