Ремонт светофоров провели на восьми дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт восьми светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в восьми городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Энергетиков в Дзержинском, улице 50-летия ВЛКСМ в Королеве, улице Горького в Ступине, улице Советской в рабочем поселке Нахабино под Красногорском. Кроме того, ремонт провели на Октябрьском проспекте в Люберцах, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, улице Большой Серпуховской в Подольске и улице Фрунзе в Щелкове. В ведомстве уточнили, что дорожники каждую неделю проводят обследование дорожной сети, чтобы выявлять недочеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.