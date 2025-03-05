Ремонт светофоров провели в 11 округах Московской области

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе работ по ремонту светофорных объектов. Их проводят в регионе по итогам еженедельного мониторинга.

Так, привели в порядок светофоры в 11 округах области — в Коломне, Мытищах, Щелково, Протвино, Дмитрове, Красногорске, Рузе, Чехове, Истре, Подольске, Домодедово.

К примеру, в Коломне отремонтировали объект на улице Октябрьской Революции, а в Рузе — на улице Лебеденко в Тучково. В Домодедово привели в порядок нерабочую вызывную кнопку светофора на дороге в деревне Житнево.

Ранее в ведомстве сообщили о ходе работ по ремонту остановочных павильонов. Работы провели в семи муниципалитетах.