В Московской области отремонтировали остановки

В ведомстве уточнили, что работы провели в целях повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. Так, они прошли на улице Вертлинской в Солнечногорске, улице Большой Серпуховской в Подольске, улице Центральной в деревне Мостищи под Коломной, улице Ленина в рабочем поселке Правдинский Пушкинского округа. Кроме того, остановки отремонтировали на улице Серова в деревне Боровково Богородского округа, на дорогах в деревне Сырьево в Домодедово и деревне Скрылья под Серпуховом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.