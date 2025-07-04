Ремонт свыше 7,6 тыс. урн провели во дворах и на общественных пространствах Подмосковья с января

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала текущего года во дворах и на общественных пространствах отремонтировали более 7,6 тыс. урн. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ был проведен в Балашихе, Серпухове и Раменском. В этих округах отремонтировали 556, 504 и 422 урны соответственно.

В числе самых распространенных дефектов урн — вмятины, трещины, ржавчина на металлических конструкциях, выцветание краски и загрязнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых общественных пространствах, которые открыли в регионе после благоустройства.