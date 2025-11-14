Ремонт в школе № 21 Подольска завершится в 2026 году

Школу № 21 Подольска откроют после ремонта 1 сентября 2026 года. На данный момент на объекте проводятся работы по демонтажу конструкций, они выполнены на четверть.

Ремонт учреждения проведут в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили до этого в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа расположена на проспекте Юных Ленинцев. Здание было построено в 1963 году.

В рамках ремонта в школе заменят коммуникации и сантехнику, приведут в порядок крышу и фасад, обустроят уютное пространство на прилегающей территории, оборудуют пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел одну из школ в Химках, в которой завершился капитальный ремонт.