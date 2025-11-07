Рентгенолог Подольской детской больницы с начала года провела более 15 тыс. исследований

Рентгенолог Подольской детской больницы Эмма Саркисова с начала года провела более 15 тыс. исследований. В день специалист проводит до 50 исследований.

С начала года в подмосковные медучреждения поступили 114 аппаратов УЗИ, отметили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметила подольский врач, в этом году среди пациентов много подростков, получивших травмы в результате использования электросамокатов. Она подчеркнула, что скорость и качество диагностики заболеваний повысились благодаря использованию нового оборудования — цифрового рентген-аппарата и компьютерного томографа экспертного класса.

«На каждое исследование уходит от нескольких минут до получаса. От качества и скорости исследования зависит дальнейшее лечение ребенка», — рассказала специалист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по оснащению учреждений здравоохранения новым оборудованием.