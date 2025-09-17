Рэпер ST рассказал подмосковной молодежи об истории создания песни «Дай ему сил»

В Королеве прошел заключительный паблик-ток «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», серию встреч с подмосковной молодежью завершил рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов). Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году мы провели пять паблик-токов. В рамках них более 5 тыс. молодых ребят встречались с топовыми спикерами из различных сфер <…>. Гостем нашей последней встречи стал не менее интересный спикер — популярный российский рэп-исполнитель Александр Степанов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками мероприятия стали около 1 тыс. волонтеров, студентов и школьников. Рэпер рассказал им о своем творческом пути, работе над новыми проектами, о том, как справляться со стрессом, о важности патриотизма и не только.

С начала специальной военной операции он неоднократно приезжал на Донбасс, выступал с концертами, общался с местными жителями и доставлял гуманитарную помощь. По его словам, поездки в Донбасс вдохновили его на создание песни «Дай ему сил».

«Для меня эта песня отвечает на большое количество вопросов и задач. Первое — это яркое и четкое обозначение моей позиции как гражданина, как человека и как артиста. Во-вторых, я часто езжу к нашим ребятам в зону СВО выступать. И когда ты выступаешь, ты понимаешь, что бойцам, находящимся там, хочется отвлечься», — сказал исполнитель.

Участники встречи смогли задать гостю свои вопросы. «Мы будущее. Сила смыслов» представляет собой флагманский проект министерства, его реализуют на территории Подмосковья с 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.