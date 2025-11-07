Реставрацию Спасской церкви проведут в Лобне

Объект культурного наследия федерального значения расположен в Лобне на улице Киово. В рамках предоставленного разрешения в церкви проведут полный комплекс работ по реставрации.

Церковь была построена в 1769 году в стиле барокко. Она находится в восточной части усадьбы Киово-Спасское вблизи пруда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 90-летием митрополита Ювеналия.