Резервный период сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов стартовал в Московской области

Резервный период сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов стартовал в Подмосковье 16 июня. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В понедельник стартовали экзамены по географии, литературе, обществознанию и физике. Для их проведения подготовили 27 пунктов. За ходом экзамена следят 57 общественных наблюдателей и 85 онлайн-наблюдателей.

Экзамены сдают более 3,1 тыс. человек. Большинство выбрали обществознание — около 1,4 тыс. ребят. На втором месте физика, которую сдают порядка 1 тыс. человек, на третьем — литература (502 выпускника), на четвертом — география (237 человек).

Результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе появился Центр математического образования.