Режим платного проезда введут на Мытищинской хорде 22 января

С 22 января на Мытищинской хорде начнет действовать режим платного проезда, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На размер платы будут влиять класс транспортного средства и преодолеваемое расстояние. Класс автомобиля будет автоматически определяться на рамке взимания платы.

Подробная информация о тарифах доступна на официальном портале оператора автодороги. Там же можно оплатить проезд. С 1 февраля на трассе введут оплату по транспондеру.

Дорогу открыли в декабре прошлого года. С этого момента по ней проехали уже свыше 400 тыс. машин. Протяженность трассы составляет более 16 км.