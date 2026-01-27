Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал новый препарат для лечения сахарного диабета

Компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новый лекарственный препарат «Саксаглиптин ПСК», который поможет в лечении сахарного диабета II типа. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Таблетки смогут принимать взрослые пациенты, их будут назначать в дополнение к диете и физическим упражнениям для улучшения контроля уровня глюкозы в крови. Препарат стал третьим в линейке глиптинов в портфеле «ПСК Фарма» для лечения диабета, его включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

«Согласно публичным данным, в прошлом году в бюджетном сегменте продано более 200 тыс. упаковок саксаглиптина. На нашем предприятии в ОЭЗ «Дубна» мы можем производить до 1,9 млн упаковок в год», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.