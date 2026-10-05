Резидент ОЭЗ «Дубна» завершил клинические исследования двух препаратов для терапии астмы и ХОБЛ

Российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», завершила финальную фазу комплексных клинических исследований двух новых комбинированных препаратов для терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Новые лекарственные средства разработаны в двух формах доставки — дозированных аэрозолях и капсулах с порошком для ингаляций. Комбинированная терапия позволяет объединить несколько действующих веществ в одном устройстве, что может упростить схему лечения и повысить регулярность применения препаратов пациентами.

Компания отмечает, что комбинированная терапия необходима значительной части пациентов с хроническими заболеваниями органов дыхания — до 50% больных бронхиальной астмой и до 70% пациентов с ХОБЛ нуждаются в таком подходе.

После прохождения процедур государственной регистрации новые лекарственные средства смогут пополнить пульмонологический портфель компании и станут доступны в практическом здравоохранении.