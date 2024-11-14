Резиденты ОЭЗ «Дубна» с начала года получили почти 600 млн рублей льготных займов

Резиденты ОЭЗ «Дубна» с начала текущего года получили льготные займы практически на 600 миллионов рублей, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем инвестиций в реализацию проектов, которые были поддержаны льготными займами, составляет более 1,6 миллиарда рублей. Запуск этих производств позволит создать в регионе полторы сотни рабочих мест.

В числе получателей поддержки — компании «Лабиндустрия», «Беролюкс» и ПСК «Фарма». Организации производят медицинские инструменты, композитные панели фармацевтическую продукцию соответственно.

Сумма займов, которые может предоставить ФРП Подмосковья, составляет от 10 до 150 миллионов рублей. При этом общий бюджет проекта должен составлять более 14,5 миллиона рублей для покупки оборудования и 62,5 миллиона рублей для программы импортозамещения.