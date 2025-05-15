Ряд законопроектов о социальной поддержке участников СВО рассмотрели и одобрили в Подмосковье

В ходе заседания Московской областной думы были рассмотрены и одобрены законопроекты об оказании мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям, а также детям с инвалидностью. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Был рассмотрен направленный прокурором Московской области в качестве законодательной инициативы законопроект о дополнительной мере соцподдержки военнослужащих, добровольцев, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, и членов их семей.

Сейчас в регионе предоставляется выплата в размере 500 тыс. руб. взамен земли участникам СВО, категории которых определены распоряжением президента РФ. Было предложено предоставлять меру поддержки семьям погибших бойцов, которые ранее проживали в Подмосковье, вне зависимости от места их жительства.

Также по предложению областной прокуратуры рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Сейчас родители детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях на территории других регионов, не могут получать ежегодные выплаты на покупку питания и одежды для ребенка. Предлагается исключить из обязательных условий предоставления соцвыплаты необходимость обучения детей только в учреждениях Подмосковья.

По итогам рассмотрения проекты законов были одобрены депутатами Мособлдумы.

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