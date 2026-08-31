Рядом с подмосковной деревней Домославка проведут санитарную рубку леса

Специалисты проводят санитарно-оздоровительные мероприятия вблизи деревни Домославка специалисты Хотченского участкового лесничества Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес», работы затрагивают площадь в 11,5 га. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В рамках мероприятий они удалят больные, поврежденные и утратившие жизнеспособность деревья, чтобы подготовить территорию к последующему лесовосстановлению. Участок площадью 4,9 га выделят для посадки молодых деревьев осенью 2026 года. На оставшейся территории восстановление леса продолжат весной следующего года.

«Из этой площади 4,9 гектара подготовим для высадки деревьев уже этой осенью, а на оставшейся территории планируем посадить лес весной будущего года», — рассказал заместитель директора Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Анатолий Александров.

В ведомстве уточнили, что санитарная рубка является одним из этапов оздоровления и восстановления лесных территорий.

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