«Второе сердце» вашего тела: почему икры важно заставлять работать каждый день

Икроножные мышцы иногда называют «вторым сердцем» организма, сообщает ScienceAlert. Это метафора, но важная: при ходьбе, подъеме на носки или сгибании стопы мышцы голени сжимают вены и помогают крови подниматься обратно к сердцу против силы тяжести.

Когда этот механизм работает плохо, кровь может застаиваться в ногах. Это способно приводить к отекам, тяжести, боли в голенях и долгосрочным проблемам с венами.

Исследования Mayo Clinic показали, что нарушение работы икроножной помпы может быть связано с общим состоянием здоровья. В исследовании 2020 года с участием 2728 взрослых люди с плохой функцией этой помпы чаще умирали в последующие годы. Более крупное исследование 2024 года, в котором приняли участие почти 6 тыс. пациентов, подтвердило: чем хуже икроножные мышцы выталкивали кровь при движении, тем выше был риск смерти.

Ученые подчеркивают, что это не доказывает прямой причинно-следственной связи. Слабая икроножная помпа может быть признаком малоподвижного образа жизни, потери мышечной массы, проблем с суставами или нервами, а также других заболеваний.

Поддерживать ее работу просто: больше ходить, подниматься по лестнице, периодически вставать из-за стола, делать подъемы на носки или двигать стопами. А внезапную боль, покраснение, ощущение жара или отек одной ноги нельзя списывать на сидячий образ жизни — это может быть признаком тромба.