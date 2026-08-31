Не икра и не оладьи: готовим кабачковый торт с начинкой из плавленого сыра и пассированными овощами

Сезон кабачков в самом разгаре, и даже если вы уже перепробовали все классические варианты — икру, жареные кружочки, тушеные с чесноком и овощное рагу, — есть еще один рецепт, который точно стоит взять на заметку, сообщил 56orb.ru. Редакция 56медиа предлагает попробовать закусочный кабачковый торт. Готовится он на удивление просто, а получается настолько вкусным, что съедается буквально за один вечер.

Что потребуется для приготовления:

кабачки — 2 небольших;

яйца — 5 шт.;

плавленые сырки — 3 шт.;

мука;

молоко;

лук — 2 головки;

чеснок — по желанию;

морковь — 2 крупные или 3 средние;

майонез или греческий йогурт — для заправки;

соль, любимые специи;

сода или разрыхлитель;

масло растительное для жарки.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Как приготовить кабачковый торт: пошаговый гид

Шаг 1. Пассированные овощи для прослойки

Для начала займемся начинкой. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Морковь трем на крупной терке. Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем овощи и пассируем до мягкости. Солим, перчим по вкусу, накрываем крышкой и оставляем томиться на медленном огне.

Шаг 2. Яйца для сырной начинки

Три яйца отправляем вариться вкрутую. Они пойдут в начинку, поэтому их нужно остудить и очистить от скорлупы.

Шаг 3. Тесто для коржей — главный секрет

Здесь все просто и гениально. Если кабачки свежие, кожуру можно не снимать, но для нежности текстуры лучше все-таки ее убрать. Натираем овощи на терке. Важный момент: полученную массу нужно слегка отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости — так коржи будут плотнее и не развалятся.

К кабачковой массе добавляем два сырых яйца, солим, перчим. Вливаем немного молока и перемешиваем. Затем постепенно вводим муку — тесто по консистенции должно напоминать чуть жидкую сметану. Добавляем разрыхлитель или половину чайной ложки соды. Все хорошенько перемешиваем и оставляем минут на 10 «отдохнуть».

Шаг 4. Жарим коржи

Сковороду хорошенько прогреваем, наливаем немного масла. Наливаем примерно половник теста и равномерно распределяем по поверхности, как на обычные блины или оладьи. Жарим на среднем огне под крышкой. Когда одна сторона подрумянится — аккуратно переворачиваем. Так прожариваем все тесто.

Шаг 5. Начинка — сырная нежность

Остывшие яйца чистим и натираем на крупной терке. Туда же отправляем плавленые сырки. Для пикантности можно добавить чеснок и свежую зелень. Если хочется сделать блюдо более диетическим, используем греческий йогурт. Мы же взяли майонез — он придает сочность и насыщенный вкус, и тогда дополнительно солить начинку не требуется. Все тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Собираем торт

На большое плоское блюдо наносим немного сырной начинки — это будет основа. Сверху выкладываем первый кабачковый корж. На него распределяем слой сырно-яичной смеси, затем добавляем пассированные лук с морковью. Накрываем следующим блинчиком. И так слой за слоем, пока не закончатся ингредиенты.

Шаг 7. Пропитка и подача

В итоге у нас получается многослойный кабачковый торт. Чтобы он стал сочным и нежным, его обязательно нужно оставить для пропитки — лучше всего на ночь в холодильнике. Минимальное время — 2–3 часа.

Закуска обладает мягким, сливочным вкусом и при этом очень сытная. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве необычного гарнира к мясу. Попробуйте — и этот рецепт наверняка станет одним из ваших любимых в кабачковый сезон.

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