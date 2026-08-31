Не икра и не оладьи: готовим кабачковый торт с начинкой из плавленого сыра и пассированными овощами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Сезон кабачков в самом разгаре, и даже если вы уже перепробовали все классические варианты — икру, жареные кружочки, тушеные с чесноком и овощное рагу, — есть еще один рецепт, который точно стоит взять на заметку, сообщил 56orb.ru. Редакция 56медиа предлагает попробовать закусочный кабачковый торт. Готовится он на удивление просто, а получается настолько вкусным, что съедается буквально за один вечер.
Что потребуется для приготовления:
- кабачки — 2 небольших;
- яйца — 5 шт.;
- плавленые сырки — 3 шт.;
- мука;
- молоко;
- лук — 2 головки;
- чеснок — по желанию;
- морковь — 2 крупные или 3 средние;
- майонез или греческий йогурт — для заправки;
- соль, любимые специи;
- сода или разрыхлитель;
- масло растительное для жарки.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Как приготовить кабачковый торт: пошаговый гид
Шаг 1. Пассированные овощи для прослойки
Для начала займемся начинкой. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Морковь трем на крупной терке. Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем овощи и пассируем до мягкости. Солим, перчим по вкусу, накрываем крышкой и оставляем томиться на медленном огне.
Шаг 2. Яйца для сырной начинки
Три яйца отправляем вариться вкрутую. Они пойдут в начинку, поэтому их нужно остудить и очистить от скорлупы.
Шаг 3. Тесто для коржей — главный секрет
Здесь все просто и гениально. Если кабачки свежие, кожуру можно не снимать, но для нежности текстуры лучше все-таки ее убрать. Натираем овощи на терке. Важный момент: полученную массу нужно слегка отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости — так коржи будут плотнее и не развалятся.
К кабачковой массе добавляем два сырых яйца, солим, перчим. Вливаем немного молока и перемешиваем. Затем постепенно вводим муку — тесто по консистенции должно напоминать чуть жидкую сметану. Добавляем разрыхлитель или половину чайной ложки соды. Все хорошенько перемешиваем и оставляем минут на 10 «отдохнуть».
Шаг 4. Жарим коржи
Сковороду хорошенько прогреваем, наливаем немного масла. Наливаем примерно половник теста и равномерно распределяем по поверхности, как на обычные блины или оладьи. Жарим на среднем огне под крышкой. Когда одна сторона подрумянится — аккуратно переворачиваем. Так прожариваем все тесто.
Шаг 5. Начинка — сырная нежность
Остывшие яйца чистим и натираем на крупной терке. Туда же отправляем плавленые сырки. Для пикантности можно добавить чеснок и свежую зелень. Если хочется сделать блюдо более диетическим, используем греческий йогурт. Мы же взяли майонез — он придает сочность и насыщенный вкус, и тогда дополнительно солить начинку не требуется. Все тщательно перемешиваем.
Шаг 6. Собираем торт
На большое плоское блюдо наносим немного сырной начинки — это будет основа. Сверху выкладываем первый кабачковый корж. На него распределяем слой сырно-яичной смеси, затем добавляем пассированные лук с морковью. Накрываем следующим блинчиком. И так слой за слоем, пока не закончатся ингредиенты.
Шаг 7. Пропитка и подача
В итоге у нас получается многослойный кабачковый торт. Чтобы он стал сочным и нежным, его обязательно нужно оставить для пропитки — лучше всего на ночь в холодильнике. Минимальное время — 2–3 часа.
Закуска обладает мягким, сливочным вкусом и при этом очень сытная. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве необычного гарнира к мясу. Попробуйте — и этот рецепт наверняка станет одним из ваших любимых в кабачковый сезон.
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