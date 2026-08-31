Жара изменила привычную фауну Великобритании: кто неожиданно появился в заповедниках

Этим летом в природных заповедниках английских графств Хартфордшир и Мидлсекс вновь заметили редких животных, которые не появлялись там много лет, сообщает BBC News. В природоохранном фонде считают, что этому могли способствовать необычно жаркая погода и повышенное внимание к наблюдению за природой.

Волонтеры заметили большую белую цаплю возле города Уэр и более 300 бабочек-голубянок в заповеднике «Меловой карьер Гекстона» недалеко от Хитчина. Там же впервые за 25 лет обнаружили светлячка.

Старший сотрудник по заповедникам Дэн Таунсенд отметил, что лето 2026 года оказалось богатым на необычные находки. В Хартфордшире вновь появились виды, которых не встречали десятилетиями, а в некоторых заповедниках зафиксировали животных, ранее там не замеченных.

Жаркая погода создала благоприятные условия для кузнечиков, а бабочкам помогла быстрее пройти жизненный цикл, благодаря чему их численность заметно выросла. А вот шмелям и журчалкам, напротив, пришлось тяжелее.

Среди редких созданий — цикадки, крошечный паук Agyneta mollis и несколько видов, представителей которых не обнаруживали в графствах на протяжении десятилетий. По словам Таунсенда, такие наблюдения помогают ученым лучше понимать распространение животных и их реакцию на изменения окружающей среды.