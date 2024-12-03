Робот Светлана обработала более шести миллионов звонков от жителей Подмосковья с начала года

С начала 2024 года робот Светлана обработала более шести миллионов звонков от жителей Подмосковья, с ее помощью можно вызвать врача на дом, записать на прием к медицинскому специалисту и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье обработку входящих звонков по телефону 122 проводит голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Мы внедрили ее в сферу здравоохранения в 2021 году», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, за все время работы голосовой помощник обработал более 20 миллионов звонков. В ведомстве уточнили, что работа робота ведется круглосуточно. Он может единовременно принимать до 600 звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.