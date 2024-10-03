Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа около 215 тысяч жителей Подмосковья

Робот Светлана пригласила около 215 тысяч жителей Подмосковья сделать прививку от гриппа. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Робот приглашает на вакцинацию совершеннолетних жителей региона, которые еще не привились от гриппа. Бот звонит с номера 8 (498) 602-31-35.

Как напомнили в министерстве, вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от заболевания и его осложнений, которые могут быть очень опасны для организма.

В Подмосковье пройти вакцинацию можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Для этого потребуются паспорт и полис обязательного медицинского страхования.