Робот Светлана совершила более 1,3 млн звонков с приглашением на вакцинацию от гриппа

В Подмосковье робот Светлана совершила более 1,3 миллиона звонков с приглашением на вакцинацию от гриппа, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Робот звонит с номера 8 (498) 602-31-35 совершеннолетним жителям региона, которые ранее не делали прививки.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике и мобильном комплексе — такие передвижные прививочные пункты работают в оживленных местах, возле торговых центров и станций.

Для прохождения вакцинации потребуются паспорт и полис ОМС. Перед прививкой врач осмотрит пациента на предмет наличия противопоказаний. Если их нет, то сделает прививку.