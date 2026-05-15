Робот Светлана совершила почти 3,4 млн звонков пациентам Подмосковья

С начала 2026 года голосовой помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана совершила почти 3,4 млн исходящих звонков пациентам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана обладает широким функционалом. В частности, она сама звонит пациентам и напоминает о записи на прием к врачу, а если планы изменились — с ее помощью можно отменить или перенести запись», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Робот также позволяет вызывать специалиста на дом. Министр добавила, что она может сообщать о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство.

Напомним, что оформить запись к врачу с помощью робота Светланы можно по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.