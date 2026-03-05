Российские спортсмены выступят на чемпионате по стрельбе из пневматического оружия в Люберцах

В субботу, 7 марта, в Люберцах пройдет чемпионат Московской области по стрельбе из пневматического оружия, в нем примут участие 120 спортсменов из восьми регионов России: Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Тверской, Воронежской, Тульской областей и Москвы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Состязания пройдут во Дворце спорта «Триумф». Также пройдет подписание соглашения между городским округом Люберцы и Федерацией практической стрельбы России, которое позволит открывать на территории муниципалитета секций по практической стрельбе, проводить учебно-тренировочные мероприятия и не только. Чемпионат проведут в рамках федеральной программы «Спорт России», организаторами соревнований выступает областное отделение Федерации практической стрельбы России и Стрелковая лига «Русские сезоны» при поддержке администрации Люберец.

