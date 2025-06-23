Рубки ухода за молодняками в лесах Подмосковья провели на 1 тыс. га

В Подмосковье перевыполнили календарный план по рубкам ухода в молодых лесах. Так, работы в этом году провели более чем на 56%, рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

«При запланированных на первое полугодие 650 га рубки ухода за молодняками проведены на площади 1015 га», — рассказал председатель ведомства Алексей Ларькин.

Работы проводятся с целью улучшения породного и качественного состава молодых деревьев. В их рамках удаляют нежелательную растительность, которая мешает росту ценных и вспомогательных деревьев. В результате создаются благоприятные условия для роста деревьев главных пород.

В общей сложности в 2025 году такие работы планируют провести на 4 тыс. га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какая работа велась в области в рамках подготовки к пожароопасному периоду.