Руководители подмосковных МФЦ пройдут обучение в Сбере

Руководители подмосковных МФЦ пройдут обучение по программе Сбербанка России, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Курс направлен на развитие коммуникаций с посетителями и управленческих компетенций, а также на формирование эффективных команд. Участники научатся эффективно управлять командой и мотивировать работников.

Программа продлится около месяца. Занятия будут проходить очно и онлайн. Слушателям расскажут о методах планирования и организации работы, решениях нестандартных ситуаций, способах борьбы с профессиональным выгоранием.