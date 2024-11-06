Русские блины и протеиновое мороженое от производителей Подмосковья представили на выставке в Шанхае

Русские блины и протеиновое мороженое от подмосковных производителей представили на седьмой Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие проходит до 10 ноября в Шанхае. При поддержке Российского экспортного центра в выставке принимают участие 97 российских компаний из 38 регионов страны. Отечественная продукция представлена под национальным брендом «Made in Russia».

Подмосковье представляют две компании. Это «Щелковский МПК», выпускающий блины под брендом «Сибирская коллекция», а также «Иль МИО Мороженко», которое представило протеиновое мороженое «Айскро».