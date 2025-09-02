С 2022 года в Подмосковье капитально отремонтировали 230 школ

В Подмосковье с 2022 года были капитально отремонтированы 230 школ. Программа капремонта является частью Народной программы «Единой России».

«В Подмосковье с 2022 года проведен капитальный ремонт 230 зданий школ. В 2025 году привели в порядок 57 учреждений. Считаю, что мы придерживаемся хорошего темпа», — отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что сейчас формируется план капитального ремонта на новый период. Депутаты партии в течение лета проводили встречи с жителями и собирали их предложения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды руководителям лучших школ Московской области.