С января лесное хозяйство Подмосковья принесло более 1,7 млрд рублей доходов

Доходы лесного хозяйства Подмосковья с начала года составили более 1,7 миллиарда рублей, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Средства были направлены в федеральный и региональный бюджеты.

Так, почти полтора миллиарда рублей было направлено в федеральный бюджет, а более 233 миллионов рублей — в областной.

Наибольшие объемы поступлений обеспечиваются за счет арендной платы за использование лесов — это 85% от общего объема.

В регионе активно ведется работа по взысканию задолженностей по арендным платежам.