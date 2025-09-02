С января в Подмосковье взяли свыше 150 тыс. проб для проверки качества овощей

В Подмосковье с начала года было проведено свыше 217 тыс. исследований овощей. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За восемь месяцев 2025 года взяли более 150 тыс. проб и провели свыше 217 тыс. лабораторных исследований», — говорится в сообщении ведомства.

Качество овощей определяют по нескольким параметрам, в том числе по внешнему виду, степени порчи, наличию нитратов. По итогам проверок в регионе сняли с реализации более 2,5 тонн овощей.

В Минсельхозпроде Подмосковья призвали жителей покупать овощи только там, где их продажа разрешена. Следует избегать стихийных рынков и точек у дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе первого роботизированного распределительного центра сети «Магнит».