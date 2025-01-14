С контейнерных площадок у ТЦ Подмосковья вывезли 10,4 тыс. кубометров мусора на праздниках

За период новогодних праздников с контейнерных площадок, расположенных у ТЦ Подмосковья, вывезли порядка 10,4 тыс. кубометров мусора. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель на 1,3 тыс. кубометров превысил результат за аналогичный период прошлого года.

В министерстве также рассказали, что недобросовестные руководители ТЦ нередко пользуются услугами нелегальных перевозчиков мусора. Поэтому в области на протяжении шести месяцев ведется работа по контрактации крупных комплексов. Всего было проверено свыше 1,4 тыс. объектов. Из них 3% не имели соответствующих документов.