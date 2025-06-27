С начала 2025 года более 700 человек завершили обучение в Школах приемных родителей Подмосковья

В Подмосковье с января текущего года обучение в Школах приемных родителей прошли более 700 человек. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Проект реализуется в регионе с 2012 года. За все время работы таких школ обучение в них завершили свыше 32 тыс. человек, планирующих принять в семью приемного ребенка.

Всего в регионе открыто 49 Школ приемных родителей. Обучение в таких учреждениях — это обязательный этап в процессе оформления опеки. Курс обучения длится 80 часов. Программа включает в себя групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жители могут записаться в Школу приемных родителей онлайн.