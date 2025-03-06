С начала 2025 года голосовой помощник Светлана приняла почти 1,5 млн звонков

В Подмосковье с начала текущего года робот Светлана приняла около 1,5 млн звонков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

С помощью голосового помощника жители региона могут вызвать на дом врача или записаться к нему в поликлинику. Также можно отменить уже существующую запись на прием.

Помимо этого, робот Светлана может звонить жителям с приглашением на диспансеризацию или напоминанием о необходимости посетить врача, если пациент состоит на диспансерном учете.

Если житель вызывал скорую помощь, робот может позвонить ему с просьбой оценить работу медиков.

Светлана принимает звонки по номеру «122» в круглосуточном режиме. Одновременно голосовой помощник может обрабатывать до 600 вызовов.

Ранее в министерстве сообщили, что робот Светлана проведет опрос пациентов о работе Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля.