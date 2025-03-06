С начала 2025 года голосовой помощник Светлана приняла почти 1,5 млн звонков
Робот Светлана приняла 1,5 млн звонков за два месяца
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В Подмосковье с начала текущего года робот Светлана приняла около 1,5 млн звонков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
С помощью голосового помощника жители региона могут вызвать на дом врача или записаться к нему в поликлинику. Также можно отменить уже существующую запись на прием.
Помимо этого, робот Светлана может звонить жителям с приглашением на диспансеризацию или напоминанием о необходимости посетить врача, если пациент состоит на диспансерном учете.
Если житель вызывал скорую помощь, робот может позвонить ему с просьбой оценить работу медиков.
Светлана принимает звонки по номеру «122» в круглосуточном режиме. Одновременно голосовой помощник может обрабатывать до 600 вызовов.
Ранее в министерстве сообщили, что робот Светлана проведет опрос пациентов о работе Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля.