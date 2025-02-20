Жители Подмосковья оценят работу Детского клинического центра имени Рошаля с помощью робота Светланы

«Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля — наше флагманское детское медучреждение, открывшее свои двери для пациентов в августе прошлого года. Такой адресный обзвон пациентов позволяет нам оценить работу центра», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.