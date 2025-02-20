Жители Подмосковья оценят работу Детского клинического центра имени Рошаля с помощью робота Светланы
Робот Светлана поможет оценить работу подмосковного центра имени Рошаля
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Робот Светлана проведет опрос пациентов о работе Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске и попросит родителей детей оценить его работу работу по 10-балльной шкале. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля — наше флагманское детское медучреждение, открывшее свои двери для пациентов в августе прошлого года. Такой адресный обзвон пациентов позволяет нам оценить работу центра», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, робот уже обзвонил более 24 тыс. человек. В результате средняя оценка составила 8,5. Напомним, что звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.
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