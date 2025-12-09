С начала 2025 года работу в Подмосковье нашли более 12 тыс. человек

Свыше 12 тыс. человек нашли работу с начала 2025 года в Подмосковье при поддержке Кадрового центра региона. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

«Мы видим тренд на изменение сферы деятельности: менеджеры становятся экспертами по контролю качества, почтальоны — социальными работниками, руководители — предпринимателями», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

В регионе уделяют большое внимание развитию профессиональных навыков жителей. Они могут проходить обучение и повышение квалификации, чтобы адаптироваться к текущим условиям на рынке труда. Также проводятся различные мероприятия, нацеленные на поддержку людей, которые хотят сменить профессию или начать карьеру заново. За год было организовано более 70 ярмарок трудоустройства. Кроме того, организуют профориентационные мероприятия для молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области выросло число заявок на поступление в колледжи.